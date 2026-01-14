Россияне хранят военную технику рядом с ядерными реакторами временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Соответствующее видео опубликовал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин. В комментарии LIGA.net военный добавил, что техника оккупантов там постоянно фиксируется еще с 2022 года.

Он отметил, что запись Запорожской АЭС, снятая с дрона-разведчика, является "очень и очень свеженькой".

"На нем видно, как российская военная техника стоит прямо возле ядерных реакторов, что является нарушением норм Международного гуманитарного права. Им запрещено использовать АЭС, как военные объекты, но на это врагу плевать", – напомнил военный.

По его словам, оккупанты прячут свою военную технику на объекте, поскольку знают, что украинские защитники не будут наносить удары по атомной станции.

Волошин добавил, что оккупанты используют территорию и объекты Запорожской АЭС как учебный полигон для своих операторов дронов, и даже есть информация, что оттуда захватчики несколько раз били по Запорожью из реактивных систем залпового огня.

"Как думаете, видят ли это эксперты Международного агентства по атомной энергии, миссия которых есть на станции?", – подытожил военный.

В общении с LIGA.net он отметил, российские военные находятся на ЗАЭС с момента оккупации в 2022 году, и он не помнит, чтобы они выводили оттуда какую-то технику.

Волошин акцентировал, что российская техника постоянно фиксируется на объекте.

Также военный подтвердил, что Запорожскую АЭС охраняют оккупанты из Росгвардии, однако не смог подтвердить, что речь идет именно о кадыровцах из подразделения "Ахмат" (информация об этом появлялась ранее. – Ред.).