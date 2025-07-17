На Закарпатье подожгли церковь и оставили оскорбление о венграх, Орбан среагировал
В среду, 16 июля, на Закарпатье неизвестный поджег храм и оставил оскорбительную надпись о венграх – фигуранта разыскивают, сообщили в Национальной полиции. Ранее об инциденте заявил пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По данным следствия, событие произошло в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района – сообщение о нем полиция получила около 22:00.
По прибытию на место правоохранители выяснили: на территорию храма проник неизвестный, поджег входную дверь, а на фасаде здания черной краской оставил "надпись провокационного характера, направленную на разжигание национальной и религиозной вражды".
Нацполиция открыла дело по статьям о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений, а также умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога.
Максимальное наказание по такой квалификации – 10 лет тюрьмы.
Нацполиция в сотрудничестве со Службой безопасности Украины проводят оперативные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению, подытожили в сообщении.
Ранее, утром 17 июля, о происшествии заявил премьер Венгрии Орбан и опубликовал фото якобы с места происшествия. Традиционно, политик заявил о якобы систематических притеснениях венгров на Закарпатье.
- 15 июля Орбан заявил, что потребует от ЕС ввести санкции против Украины из-за якобы смертельного избиения венгра в ТЦК на Закарпатье.
- Ранее в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины опровергли эту информацию: погибший был гражданином Украины, мобилизованным 14 июня на законных основаниях.
- Как утверждают в войсках, 18 числа мужчина совершил СЗЧ, а через шесть дней обратился в больницу в Берегово, где умер 6 июля. Во время обследования на нем, как заявляется, не обнаружили никаких телесных повреждений. В заключении судмедэкспертизы говорится, что причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
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