На Закарпатье подожгли церковь и оставили оскорбление о венграх, Орбан среагировал

Премьер Венгрии снова заявил о якобы систематических притеснениях венгров в области

Виктор Орбан (Иллюстративное фото: EPA)

В среду, 16 июля, на Закарпатье неизвестный поджег храм и оставил оскорбительную надпись о венграх – фигуранта разыскивают, сообщили в Национальной полиции. Ранее об инциденте заявил пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По данным следствия, событие произошло в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района – сообщение о нем полиция получила около 22:00.

По прибытию на место правоохранители выяснили: на территорию храма проник неизвестный, поджег входную дверь, а на фасаде здания черной краской оставил "надпись провокационного характера, направленную на разжигание национальной и религиозной вражды".

Нацполиция открыла дело по статьям о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений, а также умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога.

Максимальное наказание по такой квалификации – 10 лет тюрьмы.

Нацполиция в сотрудничестве со Службой безопасности Украины проводят оперативные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению, подытожили в сообщении.

Ранее, утром 17 июля, о происшествии заявил премьер Венгрии Орбан и опубликовал фото якобы с места происшествия. Традиционно, политик заявил о якобы систематических притеснениях венгров на Закарпатье.

Фото: Facebook Виктора Орбана