На Закарпатье подожгли церковь и оставили оскорбление о венграх, Орбан среагировал
Виктор Орбан (Иллюстративное фото: EPA)

В среду, 16 июля, на Закарпатье неизвестный поджег храм и оставил оскорбительную надпись о венграх – фигуранта разыскивают, сообщили в Национальной полиции. Ранее об инциденте заявил пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По данным следствия, событие произошло в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района – сообщение о нем полиция получила около 22:00.

Читайте также
Венгрия готовится к войне? Что стоит за "шпионами Орбана" на Закарпатье

По прибытию на место правоохранители выяснили: на территорию храма проник неизвестный, поджег входную дверь, а на фасаде здания черной краской оставил "надпись провокационного характера, направленную на разжигание национальной и религиозной вражды".

Нацполиция открыла дело по статьям о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений, а также умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога.

Максимальное наказание по такой квалификации – 10 лет тюрьмы.

Нацполиция в сотрудничестве со Службой безопасности Украины проводят оперативные мероприятия, чтобы установить причастных к преступлению, подытожили в сообщении.

Ранее, утром 17 июля, о происшествии заявил премьер Венгрии Орбан и опубликовал фото якобы с места происшествия. Традиционно, политик заявил о якобы систематических притеснениях венгров на Закарпатье.

Фото: Facebook Виктора Орбана
Фото: Facebook Виктора Орбана
  • 15 июля Орбан заявил, что потребует от ЕС ввести санкции против Украины из-за якобы смертельного избиения венгра в ТЦК на Закарпатье.
  • Ранее в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины опровергли эту информацию: погибший был гражданином Украины, мобилизованным 14 июня на законных основаниях.
  • Как утверждают в войсках, 18 числа мужчина совершил СЗЧ, а через шесть дней обратился в больницу в Берегово, где умер 6 июля. Во время обследования на нем, как заявляется, не обнаружили никаких телесных повреждений. В заключении судмедэкспертизы говорится, что причиной его смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
сбуНацполициязакарпатьевиктор орбан