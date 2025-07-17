На Закарпатті підпалили церкву й залишили образливий напис щодо угорців, Орбан зреагував

Прем'єр Угорщини знову заявив про нібито систематичні утиски угорців в області

Віктор Орбан (Ілюстративне фото: EPA)

У середу, 16 липня, на Закарпатті невідомий підпалив храм та залишив образливий напис щодо угорців – фігуранта розшукують, повідомили у Національній поліції. Раніше про інцидент заявив проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

За даними слідства, подія сталась у селі Паладь Комарівці Ужгородського району – повідомлення про неї поліція отримала близько 22:00.

По прибуттю на місце правоохоронці з'ясували: на територію храму проник невідомий, підпалив вхідні двері, а на фасаді будинку чорною фарбою залишив "напис провокативного характеру, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі".

Нацполіція відкрила справу за статтями про порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань, а також умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Максимальне покарання за такою кваліфікацією – 10 років тюрми.

Нацполіція у співпраці зі Службою безпеки України проводять оперативні заходи, аби встановити причетних до злочину, підсумували у повідомленні.

Раніше, вранці 17 липня, про подію заявив прем'єр Угорщини Орбан й опублікував фото нібито з місця події. Традиційно, політик заявив про буцімто систематичні утиски угорців на Закарпатті.

Фото: Facebook Віктора Орбана