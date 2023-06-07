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На Западе пишут, что по Каховской ГЭС "не все так однозначно". Минобороны: За деньги РФ

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 13:39
На Западе пишут, что по Каховской ГЭС
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия за деньги продвигает свою позицию за рубежом, комментируя некоторые материалы в западных медиа о подрыве Каховской гидроэлектростанции, где допускается, что в катастрофе виновна не Москва. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.

По ее словам, это обычная информационная тактика для россиян, когда после каждого своего преступления они пытаются выставить Украину виновной. 

"Россия настолько токсична в мире, их слову нет доверия. Неважно, что они заявляют. Россияне за деньги продвигают свою позицию", — сказала Маляр.

Она отметила, что мир неоднозначен, так как есть нейтральные страны или те, которые сотрудничают с Россией. 

Ранее в ряде западных СМИ появились публикации о том, что прорыв дамбы Каховской ГЭС якобы мог произойти из-за "накопления воды" или "внешнего воздействия", а не подрыва россиянами изнутри.

Читайте также: Как и зачем Россия уничтожила Каховскую ГЭС. Первые факты и оценки

Дмитрий Гриниченко
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