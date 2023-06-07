На Западе пишут, что по Каховской ГЭС "не все так однозначно". Минобороны: За деньги РФ
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Россия за деньги продвигает свою позицию за рубежом, комментируя некоторые материалы в западных медиа о подрыве Каховской гидроэлектростанции, где допускается, что в катастрофе виновна не Москва. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона.
По ее словам, это обычная информационная тактика для россиян, когда после каждого своего преступления они пытаются выставить Украину виновной.
"Россия настолько токсична в мире, их слову нет доверия. Неважно, что они заявляют. Россияне за деньги продвигают свою позицию", — сказала Маляр.
Она отметила, что мир неоднозначен, так как есть нейтральные страны или те, которые сотрудничают с Россией.
Ранее в ряде западных СМИ появились публикации о том, что прорыв дамбы Каховской ГЭС якобы мог произойти из-за "накопления воды" или "внешнего воздействия", а не подрыва россиянами изнутри.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, решение никаких других задач такого полного уничтожения плотины не требовало бы, заявил гендиректор Укргидроэнерго.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что подрыв Каховской ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
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