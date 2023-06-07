На Заході пишуть – щодо Каховської ГЕС "не все так однозначно". Міноборони: Проплачено Росією

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія за гроші просуває свою позицію за кордоном, коментуючи деякі матеріали у західних медіа про підрив Каховської гідроелектростанції, де допускається, що в катастрофі винна не Москва. Про це вона повідомила у ефірі національного телемарафону.

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За її словами, це звичайна інформаційна тактика для росіян, коли після кожного свого злочину намагаються виставити Україну винною.

"Росія настільки токсична у світі, їхньому слову немає довіри. Неважливо, що вони заявляють. Росіяни за гроші просувають свою позицію", — сказала Маляр.

Вона зазначила, що світ неоднозначний, оскільки є нейтральні країни чи ті, що співпрацюють із Росією.

Раніше у низці західних ЗМІ з'явилися публікації про те, що прорив дамби Каховської ГЕС нібито міг статися через "накопичення води" чи "зовнішній вплив", а не підрив росіянами зсередини.

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