НАБУ и САП отчитались за полгода работы: вернули государству 1,5 млрд грн

Более 65 млн грн стянуты в госбюджет с подозреваемых, нарушивших возложенные на них судом обязанности

В I полугодии 2020 г НАБУ начало расследование 406 уголовных производств, 125 лицам сообщено о подозрении, а 33 дела в отношении 50 лиц направлены в суд. Об итогах работы НАБУ и САП рассказали Артем Сытник и Назар Холодницкий во время брифинга 17 августа 2020, сообщает пресс-служба бюро.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Сытника, экономический эффект от работы НАБУ и САП в первом полугодии составил 1,51 млрд грн:

- 687,73 млн грн возмещено государственным предприятиям;

- 1,55 млн грн вернули народные депутаты, которые получили незаконную компенсацию за аренду жилья,

- хищение 753,66 млн грн НАБУ предотвратило.

- более 65 млн грн стянуты в госбюджет с подозреваемых, нарушивших возложенные на них судом обязанности.

"По моему мнению, это один из примеров того, почему оправдана необходимость создания Высшего антикоррупционного суда. Ранее факты ненадлежащего процессуального поведения подозреваемых также были, но только сейчас впервые видим адекватные действия в ответ", - сказал Сытник.

"Первый год деятельности Высшего антикоррупционного суда вселяет оптимизм в то, что общество действительно увидит результаты нашей работы: приговоры, которые являются точкой в ​​следствии. Они - лучшая оценка эффективности НАБУ и САП", - отметил Холодницкий.

Всего по состоянию на конец июня в работе антикоррупционных органов находилось 986 уголовных производств по фактам преступлений, причинивших 261,064 млрд грн ущерба. В совершении этих преступлений подозреваются 390 человек. Относительно 41 человека набрали законной силы обвинительные приговоры суда.

5 сентября 2019 года состоялось открытие Высшего антикоррупционного суда

30 октября суд вынес первый приговор – признал экс-судью Апелляционного суда Днепропетровской области Надежду Посунсю виновной в служебном подлоге.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.