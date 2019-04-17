Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.04.2019, 17:21

НАБУ о деле против Сытника: Все вопросы - к ГБР

НАБУ о деле против Сытника: Все вопросы - к ГБР - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директору НАБУ инкриминируют получение взятки в особо крупном размере

Реклама
Реклама

Согласно закону, ход досудебного расследования может комментировать исключительно тот орган, который его осуществляет, поэтому Национальное антикоррупционное бюро воздержится от комментариев по поводу открытого Государственным бюро расследования дела против главы НАБУ Артема Сытника. Об этом LIGA.net сказала пресс-секретарь НАБУ Оксана Мытницкая.

"Поэтому, пожалуйста, обращайтесь в ГБР", - добавила она.

Реклама

Ранее сегодня стало известно, что 16 апреля ГБР открыло дело против Сытника по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Отправить:
Распечатать:
Теги: набу, артем сытник, гбр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 