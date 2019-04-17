НАБУ о деле против Сытника: Все вопросы - к ГБР

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Согласно закону, ход досудебного расследования может комментировать исключительно тот орган, который его осуществляет, поэтому Национальное антикоррупционное бюро воздержится от комментариев по поводу открытого Государственным бюро расследования дела против главы НАБУ Артема Сытника. Об этом LIGA.net сказала пресс-секретарь НАБУ Оксана Мытницкая.

"Поэтому, пожалуйста, обращайтесь в ГБР", - добавила она.

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Ранее сегодня стало известно, что 16 апреля ГБР открыло дело против Сытника по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.