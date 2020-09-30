НАБУ открыло дело против следователей ГБР за обыск в музее Гончара – адвокат Порошенко

Заявление подал адвокат пятого президента Порошенко. Он считает, что сотрудники ГБР незаконно провели обыск в музее Гончара

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело против Госбюро расследований за действия их сотрудников во время обысков в музее Гончара, где проходила выставка картин из коллекции пятого президента Петра Порошенко. Об этом заявил адвокат политика Игорь Головань, передает пресс-служба партии Евросолидарность.

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В сообщении НАБУ Голованю говорится, что дело открыто по решению Высшего антикоррупционного суда. Досудебное расследование ведется по ч. 2 ст. 162 (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, совершенное служебным лицом). Санкция статьи – от двух до пяти лет заключения.

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В нем также отмечается, что заявление было подано Голованем в интересах Порошенко. Адвокат считает обыск незаконным.

Пятый президент утверждает, что все картины были приобретены и завезены в Украину законно. 26 мая Порошенко не пришел на допрос в ГБР по делу о картинах, которые, по мнению следствия были незаконно ввезены в Украину. Вместо этого он открыл выставку этих картин.

Сотрудники ГБР пришли в музей и потребовали пустить их внутрь, чтобы осмотреть коллекцию. При этом они не предоставили разрешения суда на проведение следственных действий. Получив отказ, сотрудники ГБР взломали входную дверь в музей и проникли в помещение. В Музее Гончара сообщили, что они изъяли таможенные декларации на ввоз картин.

В Евросолидарности назвали действия ГБР "разбоем". В Бюро заявили, что их сотрудники пришли в музей, чтобы вручить Порошенко повестку на допрос.

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Марк Сировой

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