Началась ротация корпусных бригад – Сырский

Корпусные комплекты приводят в соответствие с фактическим составом армейских корпусов, а там, где позволяет обстановка, – начали ротацию

Александр Сырский (Фото: Главное управление коммуникаций Генерального штаба)

На тех участках фронта, где это позволяет обстановка, началась ротация корпусных бригад. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

По словам главнокомандующего, несмотря на высокую интенсивность боевых действий, в украинском войске продолжаются мероприятия по усовершенствованию системы управления, и корпусные комплекты приводят в соответствие с фактическим составом АК.

Вместе с тем, как отметил главком, оперативная ситуация остается сложной. Враг ведет наступательные действия практически по всей линии боевого соприкосновения. В отдельные дни количество боестолкновений достигает 300 – больше всего с начала войны.

Численность российской группировки уже длительное время составляет около 710 000 человек. Но врагу не удается нарастить этот показатель, несмотря на активный рекрутинг – Силы обороны ежедневно "минусуют" тысячу оккупантов убитыми и ранеными.

Ранее главком уже заявлял, что некоторые молодые командиры корпусов уже демонстрируют стойкость, уверенное управление своими войсками, творческий подход к планированию боевых действий. Поэтому следующим шагом должна стать ротация бригад.