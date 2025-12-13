Почалася ротація корпусних бригад – Сирський

Корпусні комплекти увідповіднюють фактичному складу армійських корпусів, а там, де дозволяє ситуація, – почали ротацію

Олександр Сирський (Фото: Головне управління комунікацій Генерального штабу)

На тих ділянках фронту, де це дозволяє ситуація, розпочалася ротація корпусних бригад. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

За словами головнокомандувача, попри високу інтенсивність бойових дій, в українському війську тривають заходи з удосконалення системи управління, і корпусні комплекти увідповіднюють фактичному складу АК.

Водночас, як наголосив головком, оперативна ситуація залишається складною. Ворог веде наступальні дії практично на всій лінії бойового зіткнення. В окремі дні кількість боєзіткнень досягає 300 – найбільше від початку війни.

Чисельність російського угруповання вже тривалий час становить близько 710 000 осіб. Але ворогові не вдається наростити цей показник, попри активний рекрутинг – Сили оборони щодня "мінусують" тисячу окупантів убитими й пораненими.

Раніше головком вже заявляв, що деякі молоді командири корпусів вже демонструють стійкість, упевнене управління своїми військами, творчий підхід до планування бойових дій. Тож наступним кроком має стати ротація бригад.