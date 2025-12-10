Сирський: ЗСУ повністю перейшли на корпусну систему. Наступний крок – провести ротації
Сили оборони вже повністю перейшли на корпусну систему. Наступний етап – привести корпусні комплекти у відповідність до фактичного складу самого корпусу. Про це розповів головком Збройних Сил України Олександр Сирський під час зустрічі з керівниками й редакторами українських медіа, у якій взяла участь LIGA.net.
За його словами, перехід на корпусну систему – це перший крок, який дозволив розвантажити систему управління колишніх оперативно-тактичних угруповань та оперативно-стратегічних угруповань військ.
"Усі корпуси прийняли свої смуги відповідальності, отримали закріплені комплекти військ. Корпуси вже набули досвіду і впевнено проводять визначені операції. Ті з командирів, хто не мав достатнього досвіду, замінені", – повідомив головком.
За його словами, низка молодих командирів корпусів вже демонструють стійкість, упевнене управління своїми військами, творчий підхід до планування бойових дій.
Наступний етап, який вже триває – приводять корпусні комплекти у відповідність до фактичного складу самого корпусу. Сирський зазначив, що уже почалася ротація бригад у корпусах, але з огляду на інтенсивність бойових дій, цей процес триває там, де дозволяє ситуація.
