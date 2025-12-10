Сырский: ВСУ полностью перешли на корпусную систему. Следующий шаг – провести ротации

Александр Сырский (Фото: Facebook/Минобороны)

Силы обороны уже полностью перешли на корпусную систему. Следующий этап – привести корпусные комплекты в соответствие с фактическим составом самого корпуса. Об этом рассказал главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский во время встречи с руководителями и редакторами украинских медиа, в которой приняла участие LIGA.net.

По его словам, переход на корпусную систему – это первый шаг, который позволил разгрузить систему управления бывших оперативно-тактических группировок и оперативно-стратегических группировок войск.

"Все корпуса приняли свои полосы ответственности, получили закрепленные комплекты войск. Корпуса уже приобрели опыт и уверенно проводят определенные операции. Те из командиров, кто не имел достаточного опыта, заменены", – сообщил главком.

По его словам, ряд молодых командиров корпусов уже демонстрируют стойкость, уверенное управление своими войсками, творческий подход к планированию боевых действий.

Следующий этап, который уже продолжается – приводят корпусные комплекты в соответствие с фактическим составом самого корпуса. Сырский отметил, что уже началась ротация бригад в корпусах, но учитывая интенсивность боевых действий, этот процесс продолжается там, где позволяет ситуация.