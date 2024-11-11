Начато расследование предполагаемого расстрела двух украинских военных в Курской области

11 ноября в соцсетях было обнаружено видео вероятного расстрела двух украинских военнопленных представителями ВС России

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

Украинские правоохранители начали расследование по факту предполагаемого расстрела двух украинских военных в Курской области. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Расследование осуществляется по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.

По данным прокуратуры, в понедельник, 11 ноября, во время мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация с видеозаписью предполагаемого расстрела представителями Вооруженных сил России двух безоружных украинских военнослужащих на Курском направлении.

В ОГП отметили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что оккупанты могли в упор расстрелять по меньшей мере двух безоружных украинских военных в Курской области.

Фото: ОГП