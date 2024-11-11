Розпочато розслідування ймовірного розстрілу двох українських військових у Курській області
Українські правоохоронці розпочали розслідування за фактом ймовірного розстрілу двох українських військових у Курській області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Розслідування здійснюється за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
За даними прокуратури, у понеділок, 11 листопада, під час моніторингу соціальних мереж було виявлено публікацію з відеозаписом ймовірного розстрілу представниками Збройних сил Росії двох беззбройних українських військовослужбовців на Курському напрямку.
В ОГП зазначили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що окупанти могли впритул розстріляти щонайменше двох беззбройних українських військових у Курській області.
- 13 жовтня ОГП розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼятьох українських військовополонених у Курській області.
- 6 листопада прокуратура повідомила, що українські правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами страти російськими окупантами 124 військовополонених на полі бою.