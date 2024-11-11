Розпочато розслідування ймовірного розстрілу двох українських військових у Курській області

11 листопада в соцмережах було виявлено відео ймовірного розстрілу двох українських військовополонених представниками ЗС Росії

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Українські правоохоронці розпочали розслідування за фактом ймовірного розстрілу двох українських військових у Курській області. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Розслідування здійснюється за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними прокуратури, у понеділок, 11 листопада, під час моніторингу соціальних мереж було виявлено публікацію з відеозаписом ймовірного розстрілу представниками Збройних сил Росії двох беззбройних українських військовослужбовців на Курському напрямку.

В ОГП зазначили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що окупанти могли впритул розстріляти щонайменше двох беззбройних українських військових у Курській області.

Фото: ОГП