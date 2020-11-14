UA

"Начните относиться к избирателям как к людям". Степанов обратился к мэрам из-за карантина

14.11.2020, 11:50
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

Глава Минздрава Максим Степанов призвал мэров ставить здоровье людей выше предвыборных интересов

Относится к избирателям как к людям призвал идущих на второй тур выборов мэров министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга сегодня, 14 ноября.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Отдельно хочу обратиться к некоторым мэрам, у которых впереди второй тур. У кого-то завтра выборы, у кого-то через неделю. У меня к вам одна просьба: начните относиться к своим избирателям как к людям, а не как к электорату. Поверьте, жизнь и здоровье любого гражданина, любого человека, намного больше, чем любые предвыборные вещи, любая политика", – заявил Степанов.

Степанов назвал карантин выходного дня, введенный Кабмином и против которого возражают мэры многих городов, мерой, которая поможет остановить рост заболеваемости коронавирусом.

Читайте также: Завтра – локдаун выходного дня. Что закроется в вашем городе и каковы правила

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
максим степанов карантин выходного дня

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Теория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине

Партнерский проектТеория большого рынка. Есть ли шанс у частного космоса в Украине
 