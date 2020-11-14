"Начните относиться к избирателям как к людям". Степанов обратился к мэрам из-за карантина
Глава Минздрава Максим Степанов призвал мэров ставить здоровье людей выше предвыборных интересов
Относится к избирателям как к людям призвал идущих на второй тур выборов мэров министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга сегодня, 14 ноября.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Отдельно хочу обратиться к некоторым мэрам, у которых впереди второй тур. У кого-то завтра выборы, у кого-то через неделю. У меня к вам одна просьба: начните относиться к своим избирателям как к людям, а не как к электорату. Поверьте, жизнь и здоровье любого гражданина, любого человека, намного больше, чем любые предвыборные вещи, любая политика", – заявил Степанов.
Степанов назвал карантин выходного дня, введенный Кабмином и против которого возражают мэры многих городов, мерой, которая поможет остановить рост заболеваемости коронавирусом.
- 11 ноября Кабмин принял решение ввести карантин выходного дня.
- Ряд мэров, в том числе городской голова Львова Андрей Садовый, отказались выполнять распоряжение Кабмина.
- Во Львове решили сделать субботу и воскресенье рабочими днями, чтобы рестораны, ТРЦ, учреждения культуры и спорта продолжили работать. Такое же решение приняли в Ивано-Франковске.
Читайте также: Завтра – локдаун выходного дня. Что закроется в вашем городе и каковы правила
Комментарии