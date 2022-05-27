Над Черновицкой областью сбили российскую крылатую ракету

Украинский истребитель в четверг вечером сбил российскую крылатую ракету над Черновицкой областью, сообщило Командование воздушных сил ВСУ.

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"Около 22:30 истребитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Черновицкой области уничтожил вражескую крылатую ракету", – говорится в сообщении командования в Facebook.

Глава Черновицкой обладминистрации Сергей Осачук подтвердил это, заявив об "успешной отработке вражеской цели" в небе над Черновицкой областью.

25 мая истребители уничтожили две крылатые ракеты.

Андрей Водяный

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