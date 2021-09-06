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Надел маску и стрелял в протестующих в 2014-ом. В суд передали дело экс-спецназовца Омеги

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06.09.2021, 17:34
Надел маску и стрелял в протестующих в 2014-ом. В суд передали дело экс-спецназовца Омеги - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

В суд передали дело экс-бойца спецотряда Омега, которого подозревают в стрельбе по участникам Революции достоинства в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Прокуроры передали в Печерский райсуд обвинительное заключение против бывшего пулеметчика отдельного отряда спецназа Омега по факту убийств участников акций протеста 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в ​​Киеве.

Экс-военный служил в одной из бригад специального назначения управления Северного территориального Киевского командования внутренних войск МВД.

По данным следствия, обвиняемый совместно с сотрудниками так называемой "черной роты" Беркута совершил террористический акт – стрелял на поражение из огнестрельного оружия по безоружным участникам акции протеста.

В прокуратуре заявляют, что обвиняемый ранил двоих демонстрантов на подъездной дороге от Октябрьского дворца и на тротуаре ниже верхнего выхода из станции метро "Крещатик".

По информации следствия, перед началом стрельбы экс-спецназовец Омеги надел под шлем маску-балаклаву.

Обвиняемому инкриминируется превышение полномочий работником правоохранительного органа, совершение теракта, умышленные убийства и покушения на умышленные убийства, а также препятствование проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

  • 14 июня двое экс-беркутовцев получили по три года тюрьмы за разгон Майдана 30 ноября 2013 года.
  • 4 августа бывшему командиру харьковской роты Беркута вручили подозрение в организации террористического акта и умышленных убийств во время событий Евромайдана в Киеве в 2014 году. 

Читайте также: Утопил оружие, из которого Беркут стрелял на Майдане: в суд ушло дело экс-сотрудника МВД

Наталия Медведева
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