НАПК не выявило незаконного обогащения экс-генерала СБУ Витюка, у него жилье за 21 млн грн
Национальное агентство по предотвращению коррупции провело проверку бывшего руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка и не выявило фактов незаконного обогащения. Об этом в НАПК рассказали по запросу Следствие. Инфо.
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В НАПК заявили, что мониторинг образа жизни Витюка был завершен 10 сентября этого года. По итогам проверки не были найдены несоответствия между его имуществом, доходами и уровнем жизни.
Правоохранители отметили, что стоимость принадлежащего Витюку и его семье имущества не превышает установленного порога, что могло бы указывать на незаконное обогащение.
- 4 апреля 2024 года Следствие. Инфо выяснило, что супруга Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру в столичном жилом комплексе премиум-класса. В декларации должностного лица указано, что за квартиру уплатили 12,8 млн грн.
- Позже журналисты Следствие. Инфо опубликовали вторую часть расследования. Расследователи утверждают, что Витюк снимал на видео, как спецназовцы "Беркута" во время Революции достоинства в феврале 2014 года расстреливали митингующих на улице Институтской.
- 1 мая президент Зеленский подписал указ об увольнении Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности СБУ.
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