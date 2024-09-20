НАПК не выявило незаконного обогащения экс-генерала СБУ Витюка, у него жилье за 21 млн грн

Илья Витюк (Фото: СБУ)

Национальное агентство по предотвращению коррупции провело проверку бывшего руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка и не выявило фактов незаконного обогащения. Об этом в НАПК рассказали по запросу Следствие. Инфо.

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В НАПК заявили, что мониторинг образа жизни Витюка был завершен 10 сентября этого года. По итогам проверки не были найдены несоответствия между его имуществом, доходами и уровнем жизни.

Правоохранители отметили, что стоимость принадлежащего Витюку и его семье имущества не превышает установленного порога, что могло бы указывать на незаконное обогащение.

4 апреля 2024 года Следствие. Инфо выяснило, что супруга Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру в столичном жилом комплексе премиум-класса. В декларации должностного лица указано, что за квартиру уплатили 12,8 млн грн.

Позже журналисты Следствие. Инфо опубликовали вторую часть расследования. Расследователи утверждают, что Витюк снимал на видео, как спецназовцы "Беркута" во время Революции достоинства в феврале 2014 года расстреливали митингующих на улице Институтской.

1 мая президент Зеленский подписал указ об увольнении Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности СБУ.

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