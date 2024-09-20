НАЗК не виявило незаконного збагачення ексгенерала СБУ Вітюка, у якого квартира за 21 млн грн

Ілля Вітюк (Фото: СБУ)

Національне агентство з питань запобігання корупції провело перевірку колишнього керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка і не виявило фактів незаконного збагачення. Про це у НАЗК розповіли на запит Слідство. Інфо.

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У НАЗК заявили, що моніторинг способу життя Вітюка було завершено 10 вересня цього року. За підсумками перевірки не було знайдено невідповідностей між його майном, доходами та рівнем життя.

Правоохоронці зазначили, що вартість майна, яке належить Вітюку та його родині, не перевищує встановленого порогу, що міг би вказувати на незаконне збагачення.

4 квітня 2024 року Слідство. Інфо з'ясувало, що дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміумкласу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 млн грн.

Пізніше журналісти Слідство. Інфо опублікували другу частину розслідування. Розслідувачі стверджують, що Вітюк знімав на відео, як спецпризначенці "Беркуту" під час Революції гідності у лютому 2014 року розстрілювали мітингувальників на вулиці Інститутській.

1 травня президент Зеленський підписав указ про звільнення Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ.

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