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Нардеп Батькивщины не успел заразить коллег вирусом: фракция сделала ПЦР-тесты

Нардеп Батькивщины не успел заразить коллег вирусом: фракция сделала ПЦР-тесты - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
25.05.2020, 12:21

Народный депутат Олег Мейдич, который заболел коронавирусом, не передал инфекцию коллегам по фракции: ПЦР-тесты отрицательные

Парламентская фракция Батькивщины, которая на прошлой неделе всем составом ушла на самоизоляцию из-за диагноза коронавирус у одного из своих членов, вернется к работе. Об этом в Facebook сообщила глава партии Юлия Тимошенко.

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По ее словам, ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые они сдали после подтверждения COVID-19 у коллеги, отрицательные.

С 25 по 29 мая депутаты Верховной Рады работают с избирателями, заседаний не будет.

Читайте также: Коронавирус в Раде: кто из нардепов заболел СOVID-19

Евгений Пилипенко
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Батькивщина тестирование коронавирус ПЦР Олег Мейдич
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