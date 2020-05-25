Нардеп Батькивщины не успел заразить коллег вирусом: фракция сделала ПЦР-тесты

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Парламентская фракция Батькивщины, которая на прошлой неделе всем составом ушла на самоизоляцию из-за диагноза коронавирус у одного из своих членов, вернется к работе. Об этом в Facebook сообщила глава партии Юлия Тимошенко.

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По ее словам, ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые они сдали после подтверждения COVID-19 у коллеги, отрицательные.

С 25 по 29 мая депутаты Верховной Рады работают с избирателями, заседаний не будет.

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