Вся Батькивщина в Раде ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у нардепа

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Фракция партии Батькивщина не присутствует в сессионном зале Верховной Рады: она всем составом ушла на самоизоляцию из-за подтвержденного коронавируса у нардепа Олега Мейдича. Об этом в начале заседания сообщила заместитель спикера парламента Елена Кондратюк.

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По ее словам, фракция вернется в зал не ранее, чем будут получены результаты тестов всех нардепов Батькивщины.

С 18 мая 2020 года Верховная Рада возобновила работу в обычном режиме.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания На утро 20 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 230 человек, 564 человека умерли, 5955 пациентов выздоровели.

Ранее ученые выяснили, что капли слюны могут наблюдаться в воздухе после громкой речи до 14 минут.

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