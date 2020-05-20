Вся Батькивщина в Раде ушла на самоизоляцию из-за коронавируса у нардепа

Фракция партии Батькивщина не присутствует в сессионном зале Верховной Рады: она всем составом ушла на самоизоляцию из-за подтвержденного коронавируса у нардепа Олега Мейдича. Об этом в начале заседания сообщила заместитель спикера парламента Елена Кондратюк.
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По ее словам, фракция вернется в зал не ранее, чем будут получены результаты тестов всех нардепов Батькивщины.
С 18 мая 2020 года Верховная Рада возобновила работу в обычном режиме.
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