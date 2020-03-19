Нардеп Шахов ответил на упрек Зеленского по голосованию в Раде

Сергей Шахов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат Сергей Шахов, у которого вчера выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, обратился к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что вместо него в Верховной Раде на внеочередном заседании 17 марта никто не голосовал. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

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"В ответ на ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не был присутствующим и зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня не голосовали", - отметил Шахов.

По его словам, чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт парламента.

Он показал скриншот с сайта Рады, на котором видно, что 17 марта 2020 года он в парламенте не регистрировался.

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18 марта Зеленский заявил, что 17 марта в системе Рада была зарегистрирована персональная карточка Шахова для голосования. "Его коллеги кнопкодавили, к сожалению. Но к счастью, депутат Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", – сказал Зеленский.

заражение коронавирусом . 18 марта сообщалось , что у Шахова – подозрение на

Народные депутаты, которые контактировали с Шаховым, решили самоизолироваться.

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