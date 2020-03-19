Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Нардеп Шахов ответил на упрек Зеленского по голосованию в Раде

Нардеп Шахов ответил на упрек Зеленского по голосованию в Раде - Фото
Сергей Шахов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.03.2020, 08:17

Народный депутат Сергей Шахов обнародовал скриншот с сайта Верховной Рады, на котором видно, что 17 марта он в парламенте не регистрировался

Народный депутат Сергей Шахов, у которого вчера выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, обратился к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что вместо него в Верховной Раде на внеочередном заседании 17 марта никто не голосовал. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

"В ответ на ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не был присутствующим и зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса. Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня не голосовали", - отметил Шахов.

По его словам, чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт парламента.

Он показал скриншот с сайта Рады, на котором видно, что 17 марта 2020 года он в парламенте не регистрировался.

Нажмите для увеличения

Cайт Верховной Рады: фото

18 марта Зеленский заявил, что 17 марта в системе Рада была зарегистрирована персональная карточка Шахова для голосования. "Его коллеги кнопкодавили, к сожалению. Но к счастью, депутат Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", – сказал Зеленский.

  • 18 марта сообщалось, что у Шахова – подозрение на заражение коронавирусом.
  • Народные депутаты, которые контактировали с Шаховым, решили самоизолироваться.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
верховная рада Владимир Зеленский голосование сергей шахов коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 