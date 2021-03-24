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Нардеп Тищенко возглавил Слугу народа в Закарпатье, в Киеве его заменит Леся Забуранная

24.03.2021, 13:59
Нардеп Тищенко возглавил Слугу народа в Закарпатье, в Киеве его заменит Леся Забуранная - Фото
Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Нардеп Николай Тищенко возглавит Закарпатскую областную организацию партии Слуга народа, покинув должность главы Киевской городской организации партии. Об этом сообщает пресс-служба СН.

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Кандидатуру Тищенко поддержали участники конференции Закарпатской парторганизации, он сменит на этой должности нардепа Игоря Кривошеева.

Тищенко написал заявление о сложении полномочий руководителя киевской организации партии, эту должность временно займет нардеп Леся Забуранная.

  • 2 июня 2020 года Тищенко заявил, что будет участвовать в праймериз Слуги народа, чтобы стать кандидатом в мэры от партии.
  • 14 июня 2020-го Тищенко возглавил парторганизацию СН в Киеве.

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Денис Юдин
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Слуга народа Николай Тищенко киев закарпатская область Леся Забуранная
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