Нардеп Тищенко возглавил Слугу народа в Закарпатье, в Киеве его заменит Леся Забуранная
24.03.2021, 13:59
Николай Тищенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Нардеп Николай Тищенко возглавит Закарпатскую областную организацию партии Слуга народа, покинув должность главы Киевской городской организации партии. Об этом сообщает пресс-служба СН.
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Кандидатуру Тищенко поддержали участники конференции Закарпатской парторганизации, он сменит на этой должности нардепа Игоря Кривошеева.
Тищенко написал заявление о сложении полномочий руководителя киевской организации партии, эту должность временно займет нардеп Леся Забуранная.
- 2 июня 2020 года Тищенко заявил, что будет участвовать в праймериз Слуги народа, чтобы стать кандидатом в мэры от партии.
- 14 июня 2020-го Тищенко возглавил парторганизацию СН в Киеве.
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