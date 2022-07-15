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Нардепа Ковалева, который сотрудничает с россиянами в Херсоне, объявили в розыск — ГБР

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 10:31
Нардепа Ковалева, который сотрудничает с россиянами в Херсоне, объявили в розыск — ГБР - Фото
Алексей Ковалев (Фото: Facebook)

Народного депутата Алексея Ковалева, который сотрудничает с российскими оккупантами в Херсоне, объявили в розыск. Об этом сообщили в Госбюро расследований. 

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Ковалеву также выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. 

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство в отношении Ковалева в апреле 2022 года. Нардеп, отмечают правоохранители, после начала полномасштабного вторжения  России остался на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

Следователи считают установленным, что в начале июля Ковалев вступил в должность "заместителя председателя" в так называемом оккупационном "правительстве Херсонской области". Депутат-коллаборант получил подозрение в государственной измене 6 июля. 

Читайте также: В Херсонской области подорвали автомобиль депутата-коллаборанта Ковалева 

Дмитрий Гриниченко
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