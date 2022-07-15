Нардепа Ковалева, который сотрудничает с россиянами в Херсоне, объявили в розыск — ГБР

Народного депутата Алексея Ковалева, который сотрудничает с российскими оккупантами в Херсоне, объявили в розыск. Об этом сообщили в Госбюро расследований.

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Ковалеву также выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство в отношении Ковалева в апреле 2022 года. Нардеп, отмечают правоохранители, после начала полномасштабного вторжения России остался на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

Следователи считают установленным, что в начале июля Ковалев вступил в должность "заместителя председателя" в так называемом оккупационном "правительстве Херсонской области". Депутат-коллаборант получил подозрение в государственной измене 6 июля.

О том, что Ковалева коллеги подозревают в госизмене, сообщила 28 апреля глава партии Слуга народа Елена Шуляк. Партия Слуга народа и ее фракция в Верховной Раде приостановили членство Ковалева во фракции. В тот же день коллектив 4 канала попросил не отождествлять их с собственником этого медиа Ковалевым.

8 июня на Facebook-странице Ковалева появилось первое сообщение с начала полномасштабного вторжения: он написал, что "Россия здесь навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит".

10 июня Ковалеву заблокировали доступы ко всем госресурсам, ранее открытым для него как для нардепа.

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Дмитрий Гриниченко

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