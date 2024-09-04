Нардепу Шуфричу в суд вызвали скорую

Нестора Шуфрича привезли на заседание из больницы, и в зале суда он пожаловался на плохое самочувствие

Нестор Шуфрич (Фото: Ґрати)

Народному депутату от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу вызвали врача в суд. Во время подготовительного заседания у подозреваемого в госизмене депутата ухудшилось самочувствие, передает Суспильне.

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Заседание по делу нардепа и его бывшего помощника Вячеслава Черепаня должно было состояться 4 сентября в Печерском районном суде Киева. В зал суда Шуфрича доставили прямо из больницы, где он проходил реабилитацию после операции.

Адвокат нардепа в своем первом ходатайстве попросили вызвать скорую помощь, так как его подзащитному стало плохо, и суд удовлетворил просьбу. Также защита потребовала рассматривать дело нардепа коллегией из трех судей, а не одним судьей, как это было сегодня. Суд удовлетворил и эту просьбу и перенес заседание на 5 сентября на 12:00.

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Однако, как утверждается в публикации, коллегия судей может не собраться. Все судьи Печерского суда ранее принимали участие в других этапах этого дела, поэтому должны заявить о самоотводе. Если коллегия действительно не соберется, то заседание будет снова отсрочено, но на неопределенный срок.

Нардепа обвиняют в государственной измене, поддержке российской агрессии и финансировании смены власти, а его помощника – в преступлениях, совершенных группой лиц. И Шуфрич, и Черепань отрицают свою вину.