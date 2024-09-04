Нардепу Шуфричу в суд викликали швидку
Народному депутату від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу викликали лікаря до суду. Під час підготовчого засідання у підозрюваного у держзраді депутата погіршилося самопочуття, передає Суспільне.
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Засідання у справі нардепа та його колишнього помічника В'ячеслава Черепаня мало відбутися 4 вересня у Печерському районному суді Києва. До зали суду Шуфрича доправили прямо з лікарні, де він проходив реабілітацію після операції.
Адвокат нардепа у своєму першому клопотанні попросили викликати швидку допомогу, адже його підзахисному стало погано, й суд задовольнив прохання. Також захист вимагає розглядати справу нардепа колегією з трьох суддів, а не одним суддею, як це було сьогодні. Суд задовольнив і це прохання та переніс засідання на 5 вересня о 12:00.
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Проте, як стверджується у публікації, колегія суддів може не зібратися. Всі судді Печерського суду раніше брали участь в інших етапах цієї справи, тому мають заявити про самовідведення. Якщо колегія справді не збереться, то засідання знову відстрочать, але на невизначений термін.
Нардепа звинувачують у державній зраді, підтримці російської агресії та фінансуванні зміни влади, а його помічника – у злочинах, вчинених групою осіб. І Шуфрич, і Черепань заперечують свою провину.
- Шуфрича взяли під варту без права внесення застави 15 вересня 2023 року.
- Під час обшуків у нього знайшли документи зі схемою "автономії" Донецької та Луганської областей та георгіївські стрічки.
- У лютому 2024 року Шуфрич отримав нову підозру. Він фінансував Росгвардію у Криму.
- Помічника Шуфрича було затримано СБУ у квітні 2024 року.
- 3 вересня 2024 року справу нардепа передали до суду.