Нардепу Шуфричу в суд викликали швидку

Нестора Шуфрича привезли на засідання із лікарні, і в залі суду він поскаржився на погане самопочуття

Нестор Шуфрич (Фото: Ґрати)

Народному депутату від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестору Шуфричу викликали лікаря до суду. Під час підготовчого засідання у підозрюваного у держзраді депутата погіршилося самопочуття, передає Суспільне.

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Засідання у справі нардепа та його колишнього помічника В'ячеслава Черепаня мало відбутися 4 вересня у Печерському районному суді Києва. До зали суду Шуфрича доправили прямо з лікарні, де він проходив реабілітацію після операції.

Адвокат нардепа у своєму першому клопотанні попросили викликати швидку допомогу, адже його підзахисному стало погано, й суд задовольнив прохання. Також захист вимагає розглядати справу нардепа колегією з трьох суддів, а не одним суддею, як це було сьогодні. Суд задовольнив і це прохання та переніс засідання на 5 вересня о 12:00.

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Проте, як стверджується у публікації, колегія суддів може не зібратися. Всі судді Печерського суду раніше брали участь в інших етапах цієї справи, тому мають заявити про самовідведення. Якщо колегія справді не збереться, то засідання знову відстрочать, але на невизначений термін.

Нардепа звинувачують у державній зраді, підтримці російської агресії та фінансуванні зміни влади, а його помічника – у злочинах, вчинених групою осіб. І Шуфрич, і Черепань заперечують свою провину.