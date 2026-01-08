Нардепу Скороход увеличили залог, но разрешили снять электронный браслет

Апелляционная палата частично удовлетворила апелляцию САП – это решение больше не подлежит обжалованию

Анна Скороход (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народному депутату, которая является подозреваемой по делу о подстрекательстве к даче взятки в размере $250 000, увеличили залог. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Имени подозреваемой не называют, но, согласно деталям дела, речь идет об Анне Скороход, которую вместе с сообщниками разоблачили на подстрекательстве к даче взятки за применение санкций Совета нацбезопасности и обороны к компании-конкуренту.

8 января Апелляционная палата Верховного антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу САП на решение от 9 декабря 2025 года о залоге в размере 3,28 млн грн и применение меры пресечения

Апелляционная палата увеличила залог до 4 млн грн и изменила процессуальные обязанности, возложенные на подозреваемую – отменила обязанность носить электронное средство контроля. В остальном постановление ВАКС осталось без изменений.

Постановление Апелляционной палаты вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и не подлежит обжалованию.