Нардепу Скороход увеличили залог, но разрешили снять электронный браслет
Народному депутату, которая является подозреваемой по делу о подстрекательстве к даче взятки в размере $250 000, увеличили залог. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Имени подозреваемой не называют, но, согласно деталям дела, речь идет об Анне Скороход, которую вместе с сообщниками разоблачили на подстрекательстве к даче взятки за применение санкций Совета нацбезопасности и обороны к компании-конкуренту.
8 января Апелляционная палата Верховного антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу САП на решение от 9 декабря 2025 года о залоге в размере 3,28 млн грн и применение меры пресечения
Апелляционная палата увеличила залог до 4 млн грн и изменила процессуальные обязанности, возложенные на подозреваемую – отменила обязанность носить электронное средство контроля. В остальном постановление ВАКС осталось без изменений.
Постановление Апелляционной палаты вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и не подлежит обжалованию.
- 5 декабря 2025 года НАБУ сообщило о разоблачении преступной группы во главе с нардепом. Источник LIGA.net сообщил, что это именно Анна Скороход.
- В тот же день в СБУ раскрыли детали схемы с подстрекательством к взятке и объявили подозрение нардепу.
- 7 декабря Скороход взяли под стражу с правом внесения залога в размере 4,5 млн грн.
