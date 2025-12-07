Фигуранту дела нардепа Скороход избрали меру пресечения

ВАКС избрал содержание под стражей с альтернативой в более чем 4 млн грн залога для подозреваемого по делу о подстрекательстве к $250 000 взятке

Иллюстративное фото: пресс-служба ВАКС

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для одного из фигурантов дела о подстрекательстве к даче взятки преступной группой, во главе которой, как утверждают правоохранители, был действующий народный депутат. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Правоохранители традиционно не называют имя избранницы, но ранее собеседник LIGA.net подтверждал, что речь идет о нардепе от депутатской группы За будущее, бывшей представительнице Слуги народа Анне Скороход.

ВАКС удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро, согласованное прокурором САП, и применил к фигуранту меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в объеме 4 542 000 грн.

Если залог будет внесен, то на подозреваемого возложат ряд процессуальных обязанностей. В частности, он будет должен носить электронный браслет, не отлучаться за пределы Тернополя без разрешения детектива, прокурора или суда, а также сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд из Украины.

Ранее Суспильне заявляло, что в настоящее время в деле Скороход трое фигурантов – задержан один из них, директор благотворительного фонда Osprey Global Solutions Ukraine Андрей С. По данным медиа, именно ему избирали меру пресечения 7 декабря, но по ходатайству прокуратуры заседание перевели в закрытый режим, чтобы не разглашать данные о расследовании и частной жизни фигуранта.

Среди прочего, Скороход сообщала журналистам, что ее вызвали на допрос в НАБУ 8 декабря – и она подробнее прокомментирует дело после следственных действий.

Правоохранители утверждают, что нардеп и ее сообщники за взятку в $250 000 предлагали бизнесмену организовать введение санкций Совета нацбезопасности и обороны против компании-конкурента.

О разоблачении преступной группы НАБУ, САП и Служба безопасности Украины заявили 5 декабря, тогда же произошли обыски у Скороход.