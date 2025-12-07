Фігуранту справи нардепки Скороход обрали запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для одного з фігурантів справи щодо підбурювання до надання хабаря злочинною групою, на чолі котрої, як стверджують правоохоронці, був чинний народний депутат. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Правоохоронці традиційно не називають ім'я обраниці, але раніше співбесідник LIGA.net підтверджував, що йдеться про нардепку від депутатської групи За майбутнє, колишню представницю Слуги народу Анну Скороход.
ВАКС задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором САП, та застосував до фігуранта запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави обсягом 4 542 000 грн.
Якщо заставу буде внесено, то на підозрюваного покладуть низку процесуальних обов'язків. Зокрема, він буде повинен носити електронний браслет, не відлучатися за межі Тернополя без дозволу детектива, прокурора або суду, а також здати закордонний паспорт й інші документи, які дають право на виїзд з України.
Раніше Суспільне заявляло, що у справі Скороход троє фігурантів – затримано одного з них, директора благодійного фонду Osprey Global Solutions Ukraine Андрія С. За даними медіа, саме йому обирали запобіжний захід 7 грудня, але за клопотанням прокуратури засідання перевели у закритий режим, щоб не розголошувати дані про розслідування та приватне життя фігуранта.
З-поміж іншого, Скороход повідомляла журналістам, що її викликали на допит до НАБУ 8 грудня – й вона детальніше прокоментує справу після слідчих дій.
Правоохоронці стверджують, що нардепка та її спільники за хабар у $250 000 пропонували бізнесмену організувати запровадження санкцій Ради нацбезпеки та оборони проти компанії-конкурента.
Про викриття злочинної групи НАБУ, САП та Служба безпеки України заявили 5 грудня, тоді ж відбулися обшуки в Скороход.
- У 2019 році Скороход була обрана депутаткою Ради дев'ятого скликання від Слуги народу.
- У листопаді того ж року глава фракції СН Арахамія заявив, що Скороход пропонувала депутатам "матеріальну допомогу". До нього зверталися парламентарі зі скаргами на те, що тодішній цивільний чоловік Скороход, бізнесмен Алякін, нібито приходив на засідання комітету з енергетики та намагався їх залякати, а також пропонував гроші. Також Арахамія звинуватив у спробі підкупу депутатів саму Скороход.
- Скороход, проте, заявляла про "політичні переслідування" через її позицію, яка не збігалася з позицією фракції. Зокрема, вона відмовилася голосувати за відкриття ринку землі.
- В липні 2020 Скороход увійшла до депутатської групи "За майбутнє".
- 26 листопада 2025-го BBC писало, що одразу п'ять чинних членів парламенту засвітились на "плівках Міндіча", серед них була і Скороход.
