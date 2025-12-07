Фігуранту справи нардепки Скороход обрали запобіжний захід

ВАКС обрав тримання під вартою з альтернативою у більш ніж 4 млн грн застави для підозрюваного у справі про підбурювання до $250 000 хабаря

Ілюстративне фото: пресслужба ВАКС

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для одного з фігурантів справи щодо підбурювання до надання хабаря злочинною групою, на чолі котрої, як стверджують правоохоронці, був чинний народний депутат. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Правоохоронці традиційно не називають ім'я обраниці, але раніше співбесідник LIGA.net підтверджував, що йдеться про нардепку від депутатської групи За майбутнє, колишню представницю Слуги народу Анну Скороход.

ВАКС задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро, погоджене прокурором САП, та застосував до фігуранта запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави обсягом 4 542 000 грн.

Якщо заставу буде внесено, то на підозрюваного покладуть низку процесуальних обов'язків. Зокрема, він буде повинен носити електронний браслет, не відлучатися за межі Тернополя без дозволу детектива, прокурора або суду, а також здати закордонний паспорт й інші документи, які дають право на виїзд з України.

Раніше Суспільне заявляло, що у справі Скороход троє фігурантів – затримано одного з них, директора благодійного фонду Osprey Global Solutions Ukraine Андрія С. За даними медіа, саме йому обирали запобіжний захід 7 грудня, але за клопотанням прокуратури засідання перевели у закритий режим, щоб не розголошувати дані про розслідування та приватне життя фігуранта.

З-поміж іншого, Скороход повідомляла журналістам, що її викликали на допит до НАБУ 8 грудня – й вона детальніше прокоментує справу після слідчих дій.

Правоохоронці стверджують, що нардепка та її спільники за хабар у $250 000 пропонували бізнесмену організувати запровадження санкцій Ради нацбезпеки та оборони проти компанії-конкурента.

Про викриття злочинної групи НАБУ, САП та Служба безпеки України заявили 5 грудня, тоді ж відбулися обшуки в Скороход.