Нардепці Скороход збільшили заставу, але дозволили зняти електронний браслет
Народній депутатці, яка є підозрюваною у справі про підбурення до надання хабаря у розмірі $250 000, збільшили заставу. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Імені підозрюваної не називають, але, згідно з деталями справи, йдеться про Анну Скороход, яку разом зі спільниками викрили на підбуренні до надання хабаря за застосування санкцій Ради нацбезпеки та оборони до компанії-конкурентки.
8 січня Апеляційна палата Верховного антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу САП на рішення від 9 грудня 2025 року про заставу у розмірі 3,28 млн грн та застосування запобіжного заходу.
Апеляційна палата збільшила заставу до 4 млн грн та змінила процесуальні обов’язки, покладені на підозрювану – скасувала обов’язок носити електронний засіб контролю. В іншому ухвала ВАКС залишилася без змін.
Ухвала Апеляційної палати набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та не підлягає оскарженню.
- 5 грудня 2025 року НАБУ повідомило про викриття злочинної групи на чолі з нардепкою. Джерело LIGA.net повідомило, що це саме Анна Скороход.
- Того ж дня в СБУ розкрили деталі схеми з підбурюванням до хабаря та оголосили підозру нардепці.
- 7 грудня Скороход узяли під варту із правом внесення застави у розмірі 4,5 млн грн.
