Нардепці Скороход збільшили заставу, але дозволили зняти електронний браслет

Апеляційна палата частково задовольнила апеляцію САП – це рішення більше не підлягає оскарженню

Анна Скороход (Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Народній депутатці, яка є підозрюваною у справі про підбурення до надання хабаря у розмірі $250 000, збільшили заставу. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Імені підозрюваної не називають, але, згідно з деталями справи, йдеться про Анну Скороход, яку разом зі спільниками викрили на підбуренні до надання хабаря за застосування санкцій Ради нацбезпеки та оборони до компанії-конкурентки.

8 січня Апеляційна палата Верховного антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу САП на рішення від 9 грудня 2025 року про заставу у розмірі 3,28 млн грн та застосування запобіжного заходу.

Апеляційна палата збільшила заставу до 4 млн грн та змінила процесуальні обов’язки, покладені на підозрювану – скасувала обов’язок носити електронний засіб контролю. В іншому ухвала ВАКС залишилася без змін.

Ухвала Апеляційної палати набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та не підлягає оскарженню.