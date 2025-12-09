Нардепці Скороход обрали заставу у справі про вимагання $250 000 хабаря
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав нардепці Анні Скороход запобіжний захід у вигляді застави. Про це з залу засідань повідомило Суспільне.
Нардепку та її спільників підозрюють у підбуренні до хабаря у $250 000 за накладення санкцій Ради нацбезпеки та оборони на компанію-конкурента.
Суд призначив Анні Скороход запобіжний захід у вигляді застави розміром у 3,28 млн грн. Прокурор просив ВАКС про заставу у понад 10,5 млн грн.
Адвокат Скороход заявив, що нардепка своєї вини не визнає.
Сама підозрювана заявила, що ніколи не брала й не вимагала грошей. За її словами, у повному відео слідства нібито немає доказів, які наводить прокурор, а підозри та запроваджених санкцій, за які їй нібито мали заплатити, немає.
Скороход повинна прибувати до слідчого, не відлучатись з України, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, а також носити електронний браслет.
За даними Суспільного, у справі Скороход троє підозрюваних. Одного з них затримали – це заступник директора благодійного фонду Osprey Global Solutions Ukraine Андрій С. ВАКС 7 грудня почав обирати йому запобіжний захід, але за клопотанням прокуратури та захисту суддя перевів засідання у закритий режим, щоб не розголошувати дані про досудове розслідування та приватне життя підозрюваного.
Скороход прийшла підтримати затриманого й повідомила, що це її друг.
Про викриття злочинної групи НАБУ, САП та Служба безпеки України заявили 5 грудня, тоді ж відбулися обшуки у Скороход.
- У 2019 році Скороход була обрана депутаткою Ради дев'ятого скликання від Слуги народу.
- У листопаді того ж року глава фракції СН Арахамія заявив, що Скороход пропонувала депутатам "матеріальну допомогу". До нього зверталися парламентарі зі скаргами на те, що тодішній цивільний чоловік Скороход, бізнесмен Алякін, нібито приходив на засідання комітету з енергетики та намагався їх залякати, а також пропонував гроші. Також Арахамія звинуватив у спробі підкупу депутатів саму Скороход.
- Скороход, проте, заявляла про "політичні переслідування" через її позицію, яка не збігалася з позицією фракції. Зокрема, вона відмовилася голосувати за відкриття ринку землі.
- У липні 2020 року Скороход увійшла до депутатської групи "За майбутнє".
- 26 листопада 2025-го BBC писало, що одразу п'ять чинних членів парламенту засвітилися на "плівках Міндіча", серед них була і Скороход.
Коментарі (0)