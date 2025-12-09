Нардепці Скороход обрали заставу у справі про вимагання $250 000 хабаря

Анна Скороход (Скриншот з відео)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав нардепці Анні Скороход запобіжний захід у вигляді застави. Про це з залу засідань повідомило Суспільне.

Нардепку та її спільників підозрюють у підбуренні до хабаря у $250 000 за накладення санкцій Ради нацбезпеки та оборони на компанію-конкурента.

Читайте також Повний "Мідас". Як стала можливою схема корупції в Енергоатомі

Суд призначив Анні Скороход запобіжний захід у вигляді застави розміром у 3,28 млн грн. Прокурор просив ВАКС про заставу у понад 10,5 млн грн.

Адвокат Скороход заявив, що нардепка своєї вини не визнає.

Сама підозрювана заявила, що ніколи не брала й не вимагала грошей. За її словами, у повному відео слідства нібито немає доказів, які наводить прокурор, а підозри та запроваджених санкцій, за які їй нібито мали заплатити, немає.

Скороход повинна прибувати до слідчого, не відлучатись з України, утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними, а також носити електронний браслет.

За даними Суспільного, у справі Скороход троє підозрюваних. Одного з них затримали – це заступник директора благодійного фонду Osprey Global Solutions Ukraine Андрій С. ВАКС 7 грудня почав обирати йому запобіжний захід, але за клопотанням прокуратури та захисту суддя перевів засідання у закритий режим, щоб не розголошувати дані про досудове розслідування та приватне життя підозрюваного.

Скороход прийшла підтримати затриманого й повідомила, що це її друг.

Про викриття злочинної групи НАБУ, САП та Служба безпеки України заявили 5 грудня, тоді ж відбулися обшуки у Скороход.