Наркозависимый не может возглавлять страну и армию - Порошенко

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Президент Петр Порошенко заявил, что считает большой угрозой подозрения в том, что кандидатом или даже президентом, верховным главнокомандующим ВСУ может стать человек, возможно, имеющий наркотическую зависимость. Об этом президент сказал в эфире телеканала Украина.

"В том, чтобы снять эти вопросы, заинтересованы оба кандидата, в этом заинтересован каждый украинец, который делает сознательный выбор ровно через две недели", - сказал Порошенко.

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Президент подчеркнул, что наркотическая зависимость кандидата является прямой угрозой национальной безопасности.

"Каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и по Порошенко, и по Зеленскому. Это их право. А права украинцев надо уважать", - сказал Порошенко.

Президент намерен пройти тесты Всемирного антидопингового агентства (WADA) в начале следующей недели.

5 апреля действующий президент Порошенко и кандидат на пост президента Владимир Зеленский сдали анализы на наркотики и алкоголь. Это было одним из условий, которые выдвинул Зеленский в ответ на предложение Порошенко провести дебаты. Зеленский сдавал анализы в частной клинике Eurolab, принадлежащей Андрею Пальчевскому, который поддержал его в первом туре. При этом кандидат сдал только кровь.

Порошенко сдавал анализы в медпункте НСК Олимпийский. Президент сдал кровь, мочу и волосы, что должно обеспечить более полный и достоверный результат.

Украинский боксер Владимир Кличко скептически отнесся к сдаче анализов на наркотики и алкоголь кандидатами в президенты и предложил им сделать это во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency).