Порошенко решил пройти допинг-тест WADA

Петр Порошенко сдает кровь (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко намерен пройти тесты Всемирного антидопингового агентства (WADA) в начале следующей недели. Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина.

"Я полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко. Более того, я благодарен ему, хотя мы это, конечно, не обсуждали… В начале следующей неделе сюда приедет руководство и эксперты этой организации, и я эти тесты пройду сразу же по прибытию. Считаю, что это очень важно", - заявил Порошенко.

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По его словам, авторитет WADA не вызывает никаких сомнений во всем мире.

Действующий президент считает угрозой, когда есть подозрение, что президентом Украины может стать человек, которая "не исключено, что имеет наркотическую зависимость".

5 апреля действующий президент Порошенко и кандидат на пост президента Владимир Зеленский сдали анализы на наркотики и алкоголь. Это было одним из условий, которые выдвинул Зеленский в ответ на предложение Порошенко провести дебаты.

Зеленский сдавал анализы в частной клинике Eurolab, принадлежащей Андрею Пальчевскому, который поддержал его в первом туре. При этом кандидат сдал только кровь.

Порошенко сдавал анализы в медпункте НСК Олимпийский. Президент сдал кровь, мочу и волосы, что должно обеспечить более полный и достоверный результат.

Украинский боксер Владимир Кличко скептически отнесся к сдаче анализов на наркотики и алкоголь кандидатами в президенты и предложил им сделать это во Всемирном антидопинговом агентстве (World Anti-Doping Agency).