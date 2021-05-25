Народного депутата впервые будут судить за кнопкодавство

В суд направлен обвинительный акт против депутата Верховной Рады по факту умышленного неперсонального голосования (ст. 364-2 УК). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Расследование установило, что депутат в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения неоднократно голосовал вместо коллеги.

Дело расследовало Госбюро расследований.

Как сообщил источник LIGA.net речь идет о депутате из группы Доверие Владиславе Поляке.

16 января 2020 года вступил в силу закон, вводящий уголовную ответственность депутатов Верховной Рады за неперсональное голосование.

В феврале 2020 года было открыто первое дело за кнопкодавство против нардепа Владислава Поляка из группы Доверие.

По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, депутат лишится своих полномочий, если суд признает его виновным в неперсональном голосовании.

Вадим Ребрина

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