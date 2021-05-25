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Народного депутата впервые будут судить за кнопкодавство

25.05.2021, 16:53
Народного депутата впервые будут судить за кнопкодавство - Фото
Владислав Поляк (фото - facebook.com/poliakvladislav)

В суд направлен обвинительный акт против депутата Верховной Рады по факту умышленного неперсонального голосования (ст. 364-2 УК). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Расследование установило, что депутат в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения неоднократно голосовал вместо коллеги.

Дело расследовало Госбюро расследований.

Как сообщил источник LIGA.net речь идет о депутате из группы Доверие Владиславе Поляке.

  • 16 января 2020 года вступил в силу закон, вводящий уголовную ответственность депутатов Верховной Рады за неперсональное голосование. 
  • В феврале 2020 года было открыто первое дело за кнопкодавство против нардепа Владислава Поляка из группы Доверие.
  • По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, депутат лишится своих полномочий, если суд признает его виновным в неперсональном голосовании.
Вадим Ребрина
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верховная рада кнопкодавство Владислав Поляк
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