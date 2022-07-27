"Наши танки – худшие в Европе". Бербок высказалась о запасах армии Германии

Германия долгое время жила без ожиданий войны в Европе, а потому устарела часть запасов ее армии, в частности танков. Такое заявление в интервью Радио Свобода сделала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы думали и верили, что мы будем жить в мире в Европе. И потому в прошлом мы тратили меньше на собственную военную оборону, об этом можно много говорить, но это факт и реальность", – сказала она.

Из-за этого Германии сложнее поставлять оружие из собственных запасов, говорит Бербок. По ее словам, там находится техника 50-летней давности.

"Мы думали, например, больше никогда не будем использовать танки. Я имею в виду наши военные танки, самые плохие, которые вы можете себе представить в Европе. Так было в последние десятилетия, потому что Европа была построена для жизни в мире. Это старомодно, и наши запасы оружия сейчас не такие, которые должны быть, за исключением некоторых частей противовоздушной обороны", – сказала она.

При этом Бербок напомнила, что Германия поставляет Украине современное оружие, в частности артиллерию.

Читайте также: "Это не старье": какие характеристики у польских танков Twardy и как они повлияют на войну

У Германии есть более старые танки Leopard 1 (стояли на вооружении Бундесвера с 1965 года) и обновленные Leopard 2 (с 1979-го). Немецкие медиа еще в апреле сообщали, что Украине могут поставить Leopard 1A5.

Профильное издание Defense Express отмечает, что 1A5 – пятая модернизация "Леопардов" первой серии, которая была сделана в 1987 году. В ней была улучшена защита, стабилизатор вооружения, установлены новая прицельная и компьютеризированная система управления огнем, а также двигатель на 830 лошадиных сил.

По оценке журналистов, система управления вооружением 1A5 находится на одном уровне или даже превышает по качеству советские танки конца 80-х – Т-64 БВ, Т-72Б, Т-80. Огневую мощь 105-мм пушки они оценили как сопоставимую с показателями самого распространенного 125-мм снаряда "Манго" советских танков.

В издании добавили, что слабой стороной этого танка всегда была бронезащита, однако она улучшалась с каждой модернизацией, оценить ее теперь сложно из-за разнесенного и дополнительного модульного бронирования.

В начале апреля министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ФРГ достигла предела по поставкам Украине оружия со складов Бундесвера.

Однако в июле экс-посол в Берлине Андрей Мельник заявил: по его инсайдам, еще есть возможность поставлять оружие со складов армии ФРГ.

25 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина ведет переговоры об обучении ВСУ на танках Leopard.

Читайте также: Чехия передала Украине танки Т-72 – получит за это от Германии 15 "Леопардов-2"

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.