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Насильственной депортации россиян из Крыма не будет – Офис президента

09.04.2021, 10:50
Насильственной депортации россиян из Крыма не будет – Офис президента - Фото
Игорь Жовква (Фото: пресс-служба президента)

После деоккупации Крыма насильственной депортации россиян с полуострова не будет. Об этом в интервью Левому берегу заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква, отвечающий за международные отношения.

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На вопрос о судьбе около полумиллиона россиян, переехавших в Крым, после деоккупации, Жовква подчеркнул, Украина не может нарушать права этих людей и международные конвенции по гуманитарному праву.

"Насильственной депортации быть не может. Если это произойдет, нам мир скажет, что мы такие же, как россияне. Этого допустить нельзя", – заявил Жовква.

Замглавы ОП отметил, что в то же время есть много тех, кто готов вернуться в Крым после его освобождения. Он считает, что об этом нужно уже сейчас консультироваться с международными гуманитарными организациями, и поднимал этот вопрос на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.

Денис Юдин
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Крым депортация деоккупация Игорь Жовква
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