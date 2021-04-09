Насильственной депортации россиян из Крыма не будет – Офис президента

После деоккупации Крыма насильственной депортации россиян с полуострова не будет. Об этом в интервью Левому берегу заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква, отвечающий за международные отношения.

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На вопрос о судьбе около полумиллиона россиян, переехавших в Крым, после деоккупации, Жовква подчеркнул, Украина не может нарушать права этих людей и международные конвенции по гуманитарному праву.

"Насильственной депортации быть не может. Если это произойдет, нам мир скажет, что мы такие же, как россияне. Этого допустить нельзя", – заявил Жовква.

Замглавы ОП отметил, что в то же время есть много тех, кто готов вернуться в Крым после его освобождения. Он считает, что об этом нужно уже сейчас консультироваться с международными гуманитарными организациями, и поднимал этот вопрос на встрече с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.

3 февраля 2021 года министр по реинтеграции Алексей Резников заявлял, что депортации россиян из Крыма не будет, они смогут легализовать свой статус в Украине.

20 марта 2021 года оккупанты запретили украинцам владеть землей в Крыму. В МИД Украины назвали этот указ юридически ничтожным, уточнив, что он идет в русле российской политики притеснения, дискриминации и вытеснения украинцев с временно оккупированного полуострова.

28 марта Резников заявил, что незаконно приехавших на территорию Крыма россиян после деоккупации выдворят.

Денис Юдин

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