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Наступление на Мелитополь. Силы обороны продвинулись на 1,7 км, РФ пытается контратаковать

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 12:43
Наступление на Мелитополь. Силы обороны продвинулись на 1,7 км, РФ пытается контратаковать - Фото
Танк ВСУ (Фото: EPA)

Силы обороны продвинулись на 1,7 км при наступлении в направлении Мелитополя, российские оккупанты пытаются контратаковать. Об этом на брифинге сообщил представитель Национальной гвардии Николай Уршалович.

По его словам, воины Нацгвардии продолжают удерживать позиции в направлении Бердянска под постоянными обстрелами россиян.

Он отметил, что на Мелитопольском направлении бойцы 15 бригады оперативного назначения "Кара-Даг" с подразделениями Вооруженных Сил Украины продвинулись на 1,7 км на юг и юго-восток.

Уршалович заявил, что украинские штурмовые соединения продвигаются в условиях плотных минных полей врага и постоянных обстрелов. 

Представитель НГУ подчеркнул, что оккупанты проводили контрнаступательные действия, чтобы отбить позиции, но не достигли успеха. 

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Дмитрий Гриниченко
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