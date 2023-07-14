Наступление на Мелитополь. Силы обороны продвинулись на 1,7 км, РФ пытается контратаковать

Силы обороны продвинулись на 1,7 км при наступлении в направлении Мелитополя, российские оккупанты пытаются контратаковать. Об этом на брифинге сообщил представитель Национальной гвардии Николай Уршалович.

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По его словам, воины Нацгвардии продолжают удерживать позиции в направлении Бердянска под постоянными обстрелами россиян.

Он отметил, что на Мелитопольском направлении бойцы 15 бригады оперативного назначения "Кара-Даг" с подразделениями Вооруженных Сил Украины продвинулись на 1,7 км на юг и юго-восток.

Уршалович заявил, что украинские штурмовые соединения продвигаются в условиях плотных минных полей врага и постоянных обстрелов.

Представитель НГУ подчеркнул, что оккупанты проводили контрнаступательные действия, чтобы отбить позиции, но не достигли успеха.

13 июля представитель Восточной группировки войск сообщил, что ВСУ делают все возможное, чтобы взять под контроль господствующие высоты в районе Бахмута.

14 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны успешно отразили вражеские атаки на востоке, в частности под Бахмутом, и продолжили наступательную операцию на юге.

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 550 российских оккупантов, уничтожили 24 артиллерийские системы и два средства ПВО.

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