Наступление на Мелитополь. Силы обороны продвинулись на 1,7 км, РФ пытается контратаковать
Силы обороны продвинулись на 1,7 км при наступлении в направлении Мелитополя, российские оккупанты пытаются контратаковать. Об этом на брифинге сообщил представитель Национальной гвардии Николай Уршалович.
По его словам, воины Нацгвардии продолжают удерживать позиции в направлении Бердянска под постоянными обстрелами россиян.
Он отметил, что на Мелитопольском направлении бойцы 15 бригады оперативного назначения "Кара-Даг" с подразделениями Вооруженных Сил Украины продвинулись на 1,7 км на юг и юго-восток.
Уршалович заявил, что украинские штурмовые соединения продвигаются в условиях плотных минных полей врага и постоянных обстрелов.
Представитель НГУ подчеркнул, что оккупанты проводили контрнаступательные действия, чтобы отбить позиции, но не достигли успеха.
- 13 июля представитель Восточной группировки войск сообщил, что ВСУ делают все возможное, чтобы взять под контроль господствующие высоты в районе Бахмута.
- 14 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны успешно отразили вражеские атаки на востоке, в частности под Бахмутом, и продолжили наступательную операцию на юге.
- За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 550 российских оккупантов, уничтожили 24 артиллерийские системы и два средства ПВО.
Читайте также: ВСУ уничтожили новейший российский танк "Прорыв" под Бахмутом – два видео, карта
Комментарии