Наступ на Мелітополь. Сили оборони просунулися на 1,7 км, Росія намагається контратакувати
Сили оборони просунулися на 1,7 км під час наступу у напрямку Мелітополя, російські окупанти намагаються контратакувати. Про це на брифінгу повідомив речник Національної гвардії Микола Уршалович.
За його словами, воїни Нацгвардії продовжують утримувати позиції у напрямку Бердянська під постійними обстрілами росіян.
Він зазначив, що на Мелітопольському напрямку бійці 15 бригади оперативного призначення "Кара-Даг" із підрозділами Збройних Сил України просунулися на 1,7 км на південь та південний схід.
Уршалович заявив, що українські штурмові з'єднання просуваються в умовах щільних мінних полів ворога та постійних обстрілів.
Представник НГУ підкреслив, що окупанти проводили контрнаступальні дії, щоб відбити позиції, але не досягли успіху.
- 13 липня речник Східного угруповання військ повідомив, що ЗСУ роблять усе можливе, щоб узяти під контроль панівні висоти у районі Бахмута.
- 14 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно відбили ворожі атаки на сході, зокрема під Бахмутом, та продовжили наступальну операцію на півдні.
- За минулу добу Сили оборони ліквідували 550 російських окупантів, знищили 24 артилерійських системи та два засоби ППО.
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