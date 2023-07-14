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Наступ на Мелітополь. Сили оборони просунулися на 1,7 км, Росія намагається контратакувати

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 12:43
Наступ на Мелітополь. Сили оборони просунулися на 1,7 км, Росія намагається контратакувати - Фото
Танк ЗСУ (Фото: EPA)

Сили оборони просунулися на 1,7 км під час наступу у напрямку Мелітополя, російські окупанти намагаються контратакувати. Про це на брифінгу повідомив речник Національної гвардії Микола Уршалович.

За його словами, воїни Нацгвардії продовжують утримувати позиції у напрямку Бердянська під постійними обстрілами росіян.

Він зазначив, що на Мелітопольському напрямку бійці 15 бригади оперативного призначення "Кара-Даг" із підрозділами Збройних Сил України просунулися на 1,7 км на південь та південний схід.

Уршалович заявив, що українські штурмові з'єднання просуваються в умовах щільних мінних полів ворога та постійних обстрілів.

Представник НГУ підкреслив, що окупанти проводили контрнаступальні дії, щоб відбити позиції, але не досягли успіху.

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Дмитро Гриниченко
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