Наступ на Мелітополь. Сили оборони просунулися на 1,7 км, Росія намагається контратакувати

Сили оборони просунулися на 1,7 км під час наступу у напрямку Мелітополя, російські окупанти намагаються контратакувати. Про це на брифінгу повідомив речник Національної гвардії Микола Уршалович.

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За його словами, воїни Нацгвардії продовжують утримувати позиції у напрямку Бердянська під постійними обстрілами росіян.

Він зазначив, що на Мелітопольському напрямку бійці 15 бригади оперативного призначення "Кара-Даг" із підрозділами Збройних Сил України просунулися на 1,7 км на південь та південний схід.

Уршалович заявив, що українські штурмові з'єднання просуваються в умовах щільних мінних полів ворога та постійних обстрілів.

Представник НГУ підкреслив, що окупанти проводили контрнаступальні дії, щоб відбити позиції, але не досягли успіху.

13 липня речник Східного угруповання військ повідомив, що ЗСУ роблять усе можливе, щоб узяти під контроль панівні висоти у районі Бахмута.

14 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони успішно відбили ворожі атаки на сході, зокрема під Бахмутом, та продовжили наступальну операцію на півдні.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 550 російських окупантів, знищили 24 артилерійських системи та два засоби ППО.

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