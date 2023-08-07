Наступление на юге. Силы обороны продвинулись на сотни метров – ВСУ

В ходе наступления на Запорожском направлении Силы обороны продвинулись на сотни метров. Об этом заявил заместитель командующего оперативно-стратегической группировки войск Таврия по стратегическим коммуникациям, полковник Сергей Кузьмин в эфире телемарафона.

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По словам Кузьмина, на Запорожском направлении продолжаются напряженные бои. Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

"Бои ежедневные, бои напряженные, очень плотно заминирована территория, но наши Силы обороны движутся вперед... Есть у нас успехи продвижения на сотни метров", – сказал Кузьмин.

Он отметил, что оккупанты контратакуют и пытаются захватить село Урожайное.

Командующий Силами обороны Таврического направления генерал Александр Тарнавский сообщил, что российские войска в районе Новоданиловки применили химические боеприпасы (вероятно, хлорпикрин).

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