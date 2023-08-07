Наступ на півдні. Сили оборони просунулися на сотні метрів – ЗСУ

Під час наступу на Запорізькому напрямку Сили оборони просунулися на сотні метрів. Про це заявив заступник командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія зі стратегічних комунікацій, полковник Сергій Кузьмін в ефірі телемарафону.

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За словами Кузьміна, на Запорізькому напрямку продовжуються напружені бої. Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

"Бої щоденні, бої напружені, дуже щільно замінована територія, але наші Сили оборони рухаються вперед... Є в нас успіхи просування на сотні метрів", – сказав Кузьмін.

Він зазначив, що окупанти контратакують та намагаються захопити село Урожайне.

Командувач Силами оборони Таврійського спрямування генерал Олександр Тарнавський повідомив, що російські війська в районі Новоданилівки застосували хімічні боєприпаси (ймовірно, хлорпікрін).

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