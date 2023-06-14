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Наступление ВСУ. Есть продвижение в районе Волновахи, тенденция хорошая — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 14:27
Наступление ВСУ. Есть продвижение в районе Волновахи, тенденция хорошая — глава ОВА - Фото
Артиллеристы ВСУ (Фото: 43 ОАБр/Facebook)

Вооруженные Силы Украины продвигаются в Волновахском районе Донецкой области в ходе наступления на юге. Об этом на брифинге в Укринформе сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. 

По его словам, в районе Волновахи идут активные бои с продвижением ВСУ, однако о конкретных успехах будет говорить военно-политическое руководство Украины. 

"Ситуация стабильная. Тенденция наступления хорошая", — сказал Кириленко.

Он отметил, что в освобожденных Благодатном, Сторожевом, Нескучном и Макаровке проходит зачистках остатков подразделений оккупантов, которые там скрываются. 

"Перед стабилизационными мероприятиями идет зачистка этой территории, затем проведут разминирование по крайней мере проходных путей и будет продолжаться стабилизация", — резюмировал глава ОВА.

  • 12 июня 2023 года в Минобороны заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.
  • 14 июня в Минобороны сообщили, что ВСУ наступает в направлении Бердянска и Мариуполя, есть продвижение, но ведутся тяжелые бои.
  • Таврическое направление. Силы обороны продолжают выбивать россиян с позиций – генерал ВСУ.

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Дмитрий Гриниченко
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Донецкая областьвойназапорожская областьнаступлениеволновахаПавел Кириленко
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