Наступ ЗСУ. Є просування Сил оборони в районі Волновахи, тенденція хороша — голова ОВА

Збройні Сили України просуваються у Волноваському районі Донецької області під час наступу на півдні. Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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За його словами, в районі Волновахи йдуть активні бої з просуванням ЗСУ, однак про конкретні успіхи говоритиме військово-політичне керівництво України.

"Ситуація стабільна. Тенденція наступу хороша", — сказав Кириленко.

Він зазначив, що у звільнених Благодатному, Сторожовому, Нескучному та Макарівці відбувається зачистка залишків підрозділів окупантів, які там переховуються.

"Перед стабілізаційними заходами йде зачистка цієї території, потім проведуть розмінування принаймні прохідних шляхів і триватиме стабілізація", — резюмував голова ОВА.

12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

14 червня у Міноборони повідомили, що ЗСУ наступає в напрямку Бердянська та Маріуполя, є просування, але точаться важкі бої.

Таврійський напрямок. Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій – генерал ЗСУ.

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