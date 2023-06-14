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Наступ ЗСУ. Є просування Сил оборони в районі Волновахи, тенденція хороша — голова ОВА

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14.06.2023, 14:27
Наступ ЗСУ. Є просування Сил оборони в районі Волновахи, тенденція хороша — голова ОВА - Фото
Артилеристи ЗСУ (Фото: 43 ОАБр/Facebook)

Збройні Сили України просуваються у Волноваському районі Донецької області під час наступу на півдні. Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, в районі Волновахи йдуть активні бої з просуванням ЗСУ, однак про конкретні успіхи говоритиме військово-політичне керівництво України.

"Ситуація стабільна. Тенденція наступу хороша", — сказав Кириленко.

Він зазначив, що у звільнених Благодатному, Сторожовому, Нескучному та Макарівці відбувається зачистка залишків підрозділів окупантів, які там переховуються.

"Перед стабілізаційними заходами йде зачистка цієї території, потім проведуть розмінування принаймні прохідних шляхів і триватиме стабілізація", — резюмував голова ОВА.

  • 12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
  • 14 червня у Міноборони повідомили, що ЗСУ наступає в напрямку Бердянська та Маріуполя, є просування, але точаться важкі бої.
  • Таврійський напрямок. Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій – генерал ЗСУ.

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Дмитро Гриниченко
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