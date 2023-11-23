Наступление ВСУ не провалилось, огромные успехи в Черном море и на левом берегу — Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель не считает, что наступление Сил обороны провалилось из-за успехов в Черном море и на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом он сообщил в интервью Kyiv Independent.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, украинская армия добилась "огромных" успехов в Черном море, а также прогресса под Херсоном.

"Вы абсолютно правы в том, что нам нужно поддержать Украину большим военным потенциалом. Это то, что мы хотим сделать. Например, мы уже обучили более 30 000 солдат и будем делать больше", — сказал Мишель.

Он отметил важность наращивания военного производства внутри Европейского Союза.

"В будущем мы понимаем, что ЕС, который является очень сильным экономическим игроком, силен и могущественен с точки зрения распространения общих стандартов и внутренних норм по всему миру. Нам необходимо развивать больше возможностей обороны и безопасности", — резюмировал глава Евросовета.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов до весны 2024 года.

В марте 2023 года Евросоюз принял план по обеспечению Украины боеприпасами, предусматривающий закупку 1 млн снарядов в течение года.

26 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европейский Союз поставил Украине всего 300 000 снарядов из обещанного миллиона.

Читайте также: Боррель: Скорее всего, помощь Украине со стороны США уменьшится. Европа должна быть готова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.