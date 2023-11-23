Наступ ЗСУ не провалився, величезні успіхи у Чорному морі та на лівому березі — Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель не вважає, що наступ Сил оборони провалився через успіхи у Чорному морі та на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це він повідомив у інтерв'ю Kyiv Independent.

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За його словами, українська армія досягла "величезних" успіхів у Чорному морі, а також прогресу під Херсоном.

"Ви абсолютно праві в тому, що нам потрібно підтримати Україну великим військовим потенціалом. Це те, що ми хочемо зробити. Наприклад, ми вже навчили понад 30 000 солдатів і робитимемо більше", — сказав Мішель.

Він наголосив на важливості нарощування військового виробництва всередині Європейського Союзу.

"У майбутньому ми розуміємо, що ЄС, який є дуже сильним економічним гравцем, сильний і могутній з погляду поширення загальних стандартів та внутрішніх норм у всьому світі. Нам необхідно розвивати більше можливостей оборони та безпеки", – резюмував голова Євроради.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року.

26 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона.

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