Наступление ВСУ. Резников: F-16 не будут задействованы, применим все наземные вооружения

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы Украины применят в будущем наступлении все наземные вооружения, но не истребители F-16. Об этом он сообщил в интервью японскому изданию NHK.

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По его словам, во время широкомасштабного наступления, которое ожидается летом, Украина не применит самолеты F-16, но задействует все наземные вооружения.

Он отметил, что истребители не изменят военной ситуации летом, так как для подготовки летчиков требуется время.

Резников заявил, что Украина должна договориться с союзниками об обеспечении инженеров и технического персонала, которые смогут заниматься техобслуживанием и ремонтом самолетов.

Глава ведомства подчеркнул, что Украина будет готова применять F-16 осенью или зимой.

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