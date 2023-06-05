Наступление ВСУ. Резников: F-16 не будут задействованы, применим все наземные вооружения
05.06.2023, 12:03
Алексей Резников (Фото: EPA)
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы Украины применят в будущем наступлении все наземные вооружения, но не истребители F-16. Об этом он сообщил в интервью японскому изданию NHK.
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По его словам, во время широкомасштабного наступления, которое ожидается летом, Украина не применит самолеты F-16, но задействует все наземные вооружения.
Он отметил, что истребители не изменят военной ситуации летом, так как для подготовки летчиков требуется время.
Резников заявил, что Украина должна договориться с союзниками об обеспечении инженеров и технического персонала, которые смогут заниматься техобслуживанием и ремонтом самолетов.
Глава ведомства подчеркнул, что Украина будет готова применять F-16 осенью или зимой.
- В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".
- Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.
- 4 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.
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