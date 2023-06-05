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Наступление ВСУ. Резников: F-16 не будут задействованы, применим все наземные вооружения

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2023, 12:03
Наступление ВСУ. Резников: F-16 не будут задействованы, применим все наземные вооружения - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные Силы Украины применят в будущем наступлении все наземные вооружения, но не истребители F-16. Об этом он сообщил в интервью японскому изданию NHK.

По его словам, во время широкомасштабного наступления, которое ожидается летом, Украина не применит самолеты F-16, но задействует все наземные вооружения.

Он отметил, что истребители не изменят военной ситуации летом, так как для подготовки летчиков требуется время.

Резников заявил, что Украина должна договориться с союзниками об обеспечении инженеров и технического персонала, которые смогут заниматься техобслуживанием и ремонтом самолетов.

Глава ведомства подчеркнул, что Украина будет готова применять F-16 осенью или зимой. 

Дмитрий Гриниченко
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