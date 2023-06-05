Наступ ЗСУ. Резніков: F-16 не будуть задіяні влітку, але застосуємо всі наземні озброєння
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Збройні Сили України застосують у майбутньому наступі всі наземні озброєння, але не винищувачі F-16. Про це він повідомив в інтерв'ю японському виданню NHK.
За його словами, під час широкомасштабного наступу, який очікується влітку, Україна не застосує літаки F-16, але задіюватиме всі наземні озброєння.
Він зазначив, що винищувачі не змінять воєнної ситуації влітку, оскільки для підготовки льотчиків потрібен час.
Резніков заявив, що Україна має домовитися з союзниками щодо забезпечення інженерів та технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням та ремонтом літаків.
Глава відомства наголосив, що Україна буде готова застосовувати F-16 восени чи взимку.
- В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те, що українська армія отримала не все озброєння, яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".
- Міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей в НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
- 4 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляропублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що про початок контрнаступу заздалегідь оголошувати не будуть.
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