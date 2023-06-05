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Наступ ЗСУ. Резніков: F-16 не будуть задіяні влітку, але застосуємо всі наземні озброєння

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05.06.2023, 12:03
Наступ ЗСУ. Резніков: F-16 не будуть задіяні влітку, але застосуємо всі наземні озброєння - Фото
Олексій Резніков (Фото: EPA)

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Збройні Сили України застосують у майбутньому наступі всі наземні озброєння, але не винищувачі F-16. Про це він повідомив в інтерв'ю японському виданню NHK.

За його словами, під час широкомасштабного наступу, який очікується влітку, Україна не застосує літаки F-16, але задіюватиме всі наземні озброєння.

Він зазначив, що винищувачі не змінять воєнної ситуації влітку, оскільки для підготовки льотчиків потрібен час.

Резніков заявив, що Україна має домовитися з союзниками щодо забезпечення інженерів та технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням та ремонтом літаків.

Глава відомства наголосив, що Україна буде готова застосовувати F-16 восени чи взимку.

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Дмитро Гриниченко
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