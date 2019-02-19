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19.02.2019, 16:16

National Geographic: Севастополь – субъект РФ, там крестили Русь

National Geographic: Севастополь – субъект РФ, там крестили Русь - Фото
National Geographic

Российская редакция журнала назвала Севастополь "субъектом РФ", "местом крещения Руси"

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Российская редакция известного журнала "National Geographic" назвала Севастополь российским городом, в котором крестили Киевскую Русь. Статья опубликована в последнем номере под названием "Море внутри".

Внимание на это обратил журналист Антон Наумлюк. "Не то чтобы я любил рассказывать о таких вещах, но от NG, которое издается Национальным географическим обществом США немного неожиданно", - отметил он в своем Facebook.

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"Есть города, которые не нуждаются в представлении, они давно у всех на слуху. Именно таков Севастополь - прославленный город-герой и город федерального значения, субъект Российской Федерации и место крещения Руси. Сегодня Севастополь претендует на звание Южной столицы России", - сказано в статье.

6 февраля информационное агентство AFP (Agence France-Presse) опубликовало карту Украины без Крыма.

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Теги: Россия, Украина, журнал, севастополь, National Geographic
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