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НАТО долгое время был "немного наивен" в отношениях с Россией — премьер-министр Испании

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 20:29
НАТО долгое время был
Педро Санчес (фото - ЕРА)

НАТО был "наивным" в своих отношениях с Россией на протяжении многих лет, сказал в комментарии CNN премьер-министр Испании Педро Санчес.

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Выступая на саммите НАТО в Мадриде, Санчес сказал, что Альянс "посылает Путину четкий сигнал, который заключается в том, что мы собираемся поддерживать Украину, и мы готовы поддерживать Украину до тех пор, пока российские войска не покинут страну и не будут уважать территориальную целостность и национальный суверенитет Украины".

"Я думаю, что важно отправить это послание единства и решимости международного сообщества, особенно союзников по НАТО, и, конечно, G7, чтобы сделать возможным возвращение к сценарию, в котором разные страны – особенно Россия в данном случае – уважают основанный на правилах международный порядок, подорванный этой ужасной войной в Украине", – сказал Санчес.

Отвечая на вопрос, было ли ошибкой считать Россию "стратегическим партнером" в 2010 году, Санчес сказал, что в то время НАТО "пыталось дать России и Путину возможность", но "возможно, на протяжении многих лет мы были немного наивны в наших отношениях с Россией".

"В настоящее время мы видим экспансионистское и империалистское поведение Путина и его режима, и это что-то неприемлемое", – добавил он.

Санчес также отметил, что Испания направила Украине 400 тонн "военного потенциала" и гуманитарной помощи.

  • Президент Владимир Зеленский, выступая на саммите в Мадриде, заявил, что сегодня начинается новая история для всего НАТО – настоящие цели России все понимают, а Москва уже давно считает Альянс врагом.
  • Заместитель главы ОП Игорь Жовква заявил, что Украина сохраняет курс на интеграцию в НАТО.
Вадим Ребрина
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Россия нато педро санчес
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