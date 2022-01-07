"НАТО не обещал не расти". Блинкен сравнил Россию с лисой в курятнике, обвиняющей кур
НАТО никогда не обещал не принимать новых членов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге после встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО.
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Блинкен сказал, что Россия годами работала над подрывом демократических институтов Украины, вмешивалась в ее политику и экономику, а также провоцировала появление и рост недоверия с помощью пропаганды и дезинформации.
По словам Блинкена, Россия разместила около 100 000 военнослужащих вблизи границы с Украиной, планирует мобилизовать в два раза больше в очень короткие сроки и "оправдывает" это ложью о том, что Украина пытается спровоцировать конфликт.
"Это как лиса, говорящая, что ей пришлось напасть на курятник, потому что его обитатели представляют угрозу. Мы уже видели подобный газлайтинг раньше", – сказал Блинкен, напомнив о захвате Россией Крыма в 2014 году и гибридной войне на Донбассе.
"Идея о том, что Украина является агрессором в этой ситуации, абсурдна", – сказал Блинкен, добавив, что Москва одновременно продвигает ложный нарратив о том, что НАТО угрожает России.
В то же время госсекретарь США полагает, что дипломатическое решение по-прежнему возможно и предпочтительно, и на встречах с Россией на следующей неделе есть области потенциального прогресса.
"Мы готовы решительно ответить на дальнейшую российскую агрессию, но дипломатическое решение по-прежнему возможно и предпочтительно, если Россия выберет его", – заявил Блинкен.
Он категорически отверг заявление России о том, что НАТО обязался не расширяться на восток.
"НАТО никогда не обещал не принимать новых членов; не мог и не стал бы", – сказал Блинкен, обвинив Путина в выдвижении ложного аргумента, чтобы отвлечь внимание от российских военных действий вдоль украинской границы.
"Они хотят вовлечь нас в дебаты о НАТО, а не сосредоточиться на обсуждаемом вопросе, а именно об их агрессии против Украины. Но мы не будем отвлекаться от этого вопроса", – сказал госсекретарь США.
- 7 декабря 2021 года президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу по видеосвязи, основной темой была Украина. После них Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.
- 30 декабря Байден и Путин поговорили снова. В Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину, РФ либо пойдет на деэскалацию, либо столкнется со сдерживанием со стороны США.
- В Кремле заявили, что масштабные санкции против России за эскалацию в Украине могут привести к разрыву отношений США и РФ.
- 31 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен и Столтенберг обсудили деэскалацию военного давления России у границ Украины.
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