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"НАТО не обещал не расти". Блинкен сравнил Россию с лисой в курятнике, обвиняющей кур

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2022, 23:50
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

НАТО никогда не обещал не принимать новых членов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге после встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО.

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Блинкен сказал, что Россия годами работала над подрывом демократических институтов Украины, вмешивалась в ее политику и экономику, а также провоцировала появление и рост недоверия с помощью пропаганды и дезинформации.

По словам Блинкена, Россия разместила около 100 000 военнослужащих вблизи границы с Украиной, планирует мобилизовать в два раза больше в очень короткие сроки и "оправдывает" это ложью о том, что Украина пытается спровоцировать конфликт.

"Это как лиса, говорящая, что ей пришлось напасть на курятник, потому что его обитатели представляют угрозу. Мы уже видели подобный газлайтинг раньше", – сказал Блинкен, напомнив о захвате Россией Крыма в 2014 году и гибридной войне на Донбассе.

"Идея о том, что Украина является агрессором в этой ситуации, абсурдна", – сказал Блинкен, добавив, что Москва одновременно продвигает ложный нарратив о том, что НАТО угрожает России.

В то же время госсекретарь США полагает, что дипломатическое решение по-прежнему возможно и предпочтительно, и на встречах с Россией на следующей неделе есть области потенциального прогресса.

"Мы готовы решительно ответить на дальнейшую российскую агрессию, но дипломатическое решение по-прежнему возможно и предпочтительно, если Россия выберет его", – заявил Блинкен.

Он категорически отверг заявление России о том, что НАТО обязался не расширяться на восток.

"НАТО никогда не обещал не принимать новых членов; не мог и не стал бы", – сказал Блинкен, обвинив Путина в выдвижении ложного аргумента, чтобы отвлечь внимание от российских военных действий вдоль украинской границы.

"Они хотят вовлечь нас в дебаты о НАТО, а не сосредоточиться на обсуждаемом вопросе, а именно об их агрессии против Украины. Но мы не будем отвлекаться от этого вопроса", – сказал госсекретарь США.

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Наталия Медведева
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нато Энтони Блинкен Донбасс война вторжение
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