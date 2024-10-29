НАТО передало 65 машин "скорой" для Вооруженных Сил Украины – фото

Оказание этой помощи состоялось в ответ на запрос о срочных потребностях Украины

Фото: Facebook NATO in Ukraine

НАТО передало Вооруженным Силам Украины 65 карет скорой помощи, сообщило представительство Альянса в стране.

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Оказание этой помощи состоялось в ответ на запрос о срочных потребностях Украины.

Передача автомобилей произошла в рамках Комплексного пакета помощи НАТО Украине – это основная рамка практического сотрудничества между Североатлантическим союзом и страной.

Обновленный пакет был принят на Мадридском саммите в 2022 году, во время Вильнюсского саммита 2023-го Украина и НАТО согласовали трансформировать его в многолетнюю программу в соответствии с кратко-, средне- и долгосрочными потребностями.

На Вашингтонском саммите в 2024-м союзники объявили об обязательствах по долгосрочной помощи Украине – и государства планируют обеспечить финансирование на уровне 40 млрд евро в течение следующего года.

Фото: Facebook NATO in Ukraine

27 октября стало известно, что Украина получила от Канады боевые бронированные машины боевой поддержки LAV 6 ACSV в модификации для транспортировки раненых.